بالفيديو.. سكينة فحصي تبهر الجمهور بأغنية كتبتها لوالدتها

قامت المتسابقة سكينة فحصي ، في الحلقة الثامنة الموسم السادس لبرنامج"Arabs Got Talent " ، المذاع على شاشة MBC4، بإبهار الجمهور بأغنية "جودية" التي كتبتها على شاشة MBC4، بإبهار الجمهور بأغنية "جودية" التي كتبتهالوالدتها. يذكر ان البرنامج تقديم قصي خضر، وريا أبي راشد، وتتألف لجنة تحكيمه من الفنانة نجوى كرم، والإعلامي علي جابر، والفنان أحمد حلمي.

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