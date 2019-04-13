بالفيديو.. Lapa-Loyac تقديم حكاية استخراج اللولو في لوحة تراثية راقصة

قام فريق Lapa-Loyac ، في الحلقة الثامنة الموسم السادس لبرنامج"Arabs Got Talent " ، المذاع على شاشة MBC4، بتقديم حكاية استخراج اللولو في لوحة تراثية شاشة MBC4، بتقديم حكاية استخراج اللولو في لوحة تراثيةراقصة. يذكر ان البرنامج تقديم قصي خضر، وريا أبي راشد، وتتألف لجنة تحكيمه من الفنانة نجوى كرم، والإعلامي علي جابر، والفنان أحمد حلمي.

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