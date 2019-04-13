شاهد.. تعليقات نجوم الفن على خروج الأهلي من "أبطال إفريقيا"

حرص عدد من نجوم الفن على التعليق على مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي لكرة القدم وغريمه صنداونز، والتى انتهت بخروج النادي الأهلي بعد إجمالي نتيجة 5-1 لصالح صانداونز.
وجاء في المقدمه الفنان أحمد السعدني ، حيث غرد عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر" كاتبًا: "أعظم ما في اللقاء لقطة حسام عاشور"،
وقام الفنان كريم فهمي بنشر شعار النادي الأهلي عبر حسابهالرسمي على "إنستجرام" معلقاً "البطولة الإفريقية، صفحة واتقفلت، وقدر الله وما شاء فعل، مش هتكلم عن التحكيم عشان إحنا اللي حطينا نفسنا في الموقف ده".
واستكمل "لكن ليا تعليق على لاسارتي مش أنه مدرب كويس أو سئ مشكلتي إنه مش فاهم هو بيدرب مين وده باين من تغيراته الهجومية المتأخرة، اختياره من الأول عليه علامة استفهام، لكن لازم
كما نشر أيضاً المخرج رامي إمام شعار النادي الأهلي عبر حسابهالرسمي على "إنستجرام"، وعلق علية كاتبًا:"لسه في القلب يا كبير".
وشارك إيضًا مغني الراب زاب ثروت، حيث ظهر على صفحته الرسمية "إنستجرام" مرتدياً تيشيرت النادي الأهلي معلقاً: "حضور الجماهير يبين قد إيه الناس كان عندها أمل في الصعود، شكراً جمهور الأهلي وأتمنى الأهلي يرجع لمستواه الطبيعي ويحلق عالي نسر الأهلي من تاني".
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