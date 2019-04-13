شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين محمد رمضان وماجد المصرى فى "زلزال".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد "زلزال"، الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث انتهى رمضان أمس من التصوير بإحدى مدارس الجيزة، وينتقل رمضان إلى الديكور الرئيسى للعمل لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث المسلسل.

ويظهر محمد رمضان خلال أحداث المسلسل فى دور شاب بسيط من عائلة فقيرة للغاية، ومع مرور الأحداث يلتقى فتاة فى منطقته، وهى الفنانة الشابة هنادى مهنا ابنة الملحن الكبير هانى مهنا ويقع فى غرامها، ويظل يطاردها كى يرتبط بها، إلا أن والدها الذى يعد من الأثرياء فى منطقة العياط وهو الفنان ماجد المصرى، يرفض ارتباطه بها ويدخل الاثنان فى أزمات وصراعات.

مسسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.