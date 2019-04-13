بحب شغلي و"أنا مش كئيبة".. أبرز تصريحات نيللي كريم في "سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

استضاف الفنان أمير كرارة، خلال حلقة برنامج "سهرانين" المذاع على فضائية ON E، الفنانة نيللي كريم، للحديث عن أعمالها الفنية، وذكرياتها أيام الدراسة بين عديد من الموضوعات.

نعرض لكم في السطور التالية أبرز تصريحات نيللي خلال البرنامج:

- درست الثانوية العامة في روسيا، وكنت "بزوغ" من المدرسة فى روسيا، بسبب كام مادة مكنتش بحبهم.

- أول ظهور لي بمجال التمثيل كان في مسلسل "وجه القمر". وفي السينما لعبت دور البطولة في فيلم "سحر العيون"، ثم فيلم "شباب على الهوا".

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- بحب عملي والتركيز فيه بشكل كبير، لكن بمجرد الانتهاء منه ببتعد عنه تمامًا، للراحة، "بحب أفصل تمامًا عن جو الشغل".

- بستغرب من وصف "الكئيبة" ده أنا دمي خفيف "بحب أضحك على نفسي من تعليقات الجمهور عليا".

- أنا من عاشقي فوازير "نيللى وشريهان".

- كذبت على مدير المسرح عندما كنت ضمن فرقة بالأوبرا وكنت بتخانق معاه كتير وكذبت عليه وقولته "أنا حامل".