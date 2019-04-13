الأمير وليام يرّد على خبر خيانته لـ كيت ميدلتون

متابعة بتجــــــــرد: بعدما انتشر خبر خيانة الأمير وليام لزوجته دوقة كامبريج كيت ميدلتون مع صديقتها المقرّبة روز هانبوري عبر مواقع الأخبار العالمية، قرر وليام الخروج عن صمته. وفي التفاصيل، فقد نشرت مجلة In Touch الأميركية هذا الخبر وقيل فيه إن الخيانة حصلت خلال حمل كيت بطفلها الثالث الأمير لويس. وردّ الأمير وليام من خلال مكتب المحاماة الخاصّ بالعائلة الملكية في لندن “هاربوتل أند لويس”، وذلك بإرسال تحذيرات إلى وسائل الإعلام والتهديد بالملاحقة القانونية في حال المخالفة. وقد تضمن التحذير التالي “فضلاً عن كون الخبر خاطئاً، فإن نشر أخبار غير صحيحة تخصّ حياة زبائننا هو خرق للمادة 8 من الاتفاق الأوروبي لحقوق الانسان”.

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