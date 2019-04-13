بالصور.. محمد منير و"شارموفرز" يحتفلان بمئوية الجامعة الأمريكية في مصر

أحيا المطرب المصري محمد منير المُلقَّب بـ"الكينج"، صُحبة فريق "شارموفرز"، حفلاً فنياً كبيراً في مقر الجامعة الأمريكية بضاحية التجمع الخامس في مدينة القاهرة الجديدة.





وأُقِيم الحفل، الذي شهد حضوراً كبيراً من قبل الشباب، بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الجامعة الأمريكية في مصر.





وافتتح منير الحفل بأغنية "الليلة يا سمرا"، كما قدّم عدداً من أغنياته المعروفة، ومنها "يا طير" و"قول للغريب"، بعد أن توقّف عن أدائهما فترةً طويلة.





وحرص المطرب الشاب أحمد كامل الذي شارك ضمن الحدث على تحيةِ منير، بِرفع قميص يحمل صورة"الكينج"، كُتِب عليه "عشانك أمشيها بلاد .. حبيبي يا أسمراني".

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وقدَّم أحمد كامل أغنيته "مبقتش أخاف من الليل"، إضافة إلى مجموعة من أعماله الشهيرة.

وفي الجزء الثاني من الحفل شاركت فرقة "شارموفرز" بعدد من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور مثل "هيبتا"، "قرد ولا مونكي"، "زومبي"، "سيبها على الله"، و"انفصام".











