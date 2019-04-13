تامر حسني يوجه رسالة لفرنش مونتانا بعد حضور حفله.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرص المطرب المصري تامر حسني، على تلبية دعوة مغني الراب الأمريكي، المغربي الأصل فرنش مونتانا، الذي أحيا حفله الغنائي الأول في مصر، وسط حضور عدد كبير من الجماهير المصرية والجاليات العربية الأجنبية.

وظهر تامر حسني على المسرح، وشارك فرنش مونتانا، الغناء الاستعراضي ليغنيا سويًا ميكس لـ"Unforgettable" للمرة الأولى، إضافة إلى أغنيتي "يا بنت الإيه، عيش بشوقك".

وعبر حسابه على إنستغرام، نشر تامر صورًا جمعتهما سويًا ووجّه له رسالة خاصة قال فيها: "أهلًا بك في مصر يا أخي، شكرًا على دعوتك لي، كنا سعداء بتواجدك في مصر".

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وأشعل فرنش مونتانا، حفله الغنائي بعدد من أغانيه واستعراضاته الشهيرة، حيث قدم "Unforgettable" ،"Famous" ،"Don't Panic"، وغيرها.

ووجّه فرنش مونتانا التحية للجمهور الذي حرص على حضور الحفل، وقال لهم: "تحيا مصر"، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا بين الحاضرين.

يُذكر أن فرنش مونتانا، من أشهر الرابرز في أمريكا حاليًا، وهو مغن ومنتج ورجل أعمال أمريكي من أصل مغربي، واسمه الحقيقي كريم خربوش، وهاجر إلى الولايات المتحدة، في سنْ الـ 13 عامًا، وأسس Coke Boys Music.