كوميديان بريطاني يُتوفى على المسرح بأزمة قلبية.. والجمهور يضحك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحولت ضحكات الجمهور الذي حضر إلى المسرح لمشاهدة الكوميديان البريطاني إيان كونوجيتو، إلى صدمة، بعد رؤيتهم نجمهم المفضل وهو يعاني من أزمة قلبية حتى توفى.

واعتقد الجمهور في البداية أن الأمر مجرد فقرة كوميدية، وظلوا يضحكون أثناء مشاهدتهم إيان وهو يموت، حيث جلس على كرسيه واسترخى لمدة دقائق في نهاية عرضه.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الأزمة القلبية فاجأت "إيان" في نهاية عرضه في حانة "ذا أتيك" بمدينة بيستر البريطانية، الليلة الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن المشاهدين اعتقدوا أن الكوميديان البريطاني تظاهر الإصابة بأزمة قلبية، خاصة أنه كان يمزح بشأن الإصابة بأزمة قلبية قبل 10 دقائق فقط من وفاته.

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ومن جانبه، أكد أحد الحضور ويدعى جون أوستوجاك، أن الجميع ظن أنها مجرد مزحة وجزء من العرض، لكنهم صدموا عندما أدركوا ما حدث، وأنهم جلسوا يراقبونه ويضحكون عليه لمدة 5 دقائق.

ومرت دقائق حتى اقترب أحد عمال الحانة من المسرح وأدرك ما حدث لإيان، واستدعى سيارة إسعاف وطلب من الجمهور المغادرة، بينما يحاول إنعاشه.

يذكر أن إيان كان يعاني من مرض بالقلب ويتناول أدوية، وعندما حضرت سيارة الإسعاف كان الأوان قد فات.