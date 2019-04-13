تشكيك بأزمة الراقصة جوهرة الصحية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أصيبت الراقصة جوهرة بأزمةٍ صحية خلال الأيام الماضية جعلتها تعتذر عن الحفلات. حيث أنها قالت بتصريحاتٍ صحافية أنها تعرضت لذبحةٍ صدرية ما جعلها غير قادرة على الحركة وأجبرها على المكوث في المنزل.

لكن البعض شككوا بمصداقية تصريحاتها بسبب توقيتها بالتزامن مع صدور حكم قضائي بحبسها لمدة عام قبل أيام، على خلفية مقطع الفيديو الذي انتشر لها وهي ترقص بدون الشورت المخصص لبدلة الرقص. حيث أنها غابت عن الاماكن التي تعمل فيها منذ صدور الحكم القضائي بحبسها من المحكمة، علماً بأن محاميها يتابع القضية في محاولة للطعن على الحكم.



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