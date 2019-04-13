زوج بيرين سات يصالحها بهديتين

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: التقطت عدسات الصحافة التركية صورا للثنائي الفني بيرين سات وزوجها المغني كينان أوغلو على مائدة عشاء رومانسي بعد أخبارٍ ترددت عن خلاف كبير وقطيعة بينهما.
ويتردد أن الحياة الزوجية قد عادت لطبيعتها بعد أن سعى "أوغلو" لمصالحة زوجته مقدماً لها سيارة فخمة بعد أغنية خاصة قدمها لها حتى تعود العلاقة الطيبة بينهما.
يشار إلى أنها تستكمل مشاهدها ضمن أحداث العمل الدرامي التركي الجديد "هديّة" الذي يُعتبَر التعاون الفني الأول لها مع المنصّة العالمية "نتفليكس".
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