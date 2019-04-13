ياسر عدوية يحتفل بزفافه وسط كوكبة من الفنانين والمطربين

احتفل المطرب ياسر عدوية، بعقد قرانه على أمنية محمد، في إحدى قاعات الأفراح بمنطقة الرماية بمحافظة الجيزة المصرية، بحضور مجموعة كبيرة من أقاربه وأصدقائه من الوسط الفني والإعلامي، حيث بدأ الحفل بدخول ياسر وامنية على سيارة مكشوفة حتى بهو القاعة ثم قيامه بغناء اغنية قام بتسجيلها لعروسته وتراقصوا عليها وثم حضر الفنان شريف ابو ليلة وهو مأذون شرعي وقام بتحرير عقد الزواج وبارك لهم جميع الحضور وعلى رأسهم: خاله الفنان القدير احمد عدوية وولده المطرب محمد احمد عدوية واللذان قاما بالغناء تحية منهم للعروسين ثم احيا الحفل كلا من المطربين : شعبان عبد الرحيم وحسام حسني و فرقة سبايسي مكس

وحضر الحفل من الفنانين: الملحن حسن دنيا ، الملحن احمد حجازي ، والملحن احمد رمضان ، والمطربة منار اللبنانية ومدير اعمالها سام حمرا ،والمطرب تامر سري و هاني المصري ، والمخرج مجد الحجلي وخطيبته الفنانة عبير يوسف والمخرج ايهاب عبد اللطيف والمونتير ايهاب اسماعيل والمنتج احمد بجة وزوجته الفنانة رانيا مسعد والمنتج حمدي السكري والمنتج احمد فوزي ، وشريف باهر وعايدة غنيم وزوجها المؤلف احمد عاشور و عمرو يسري و هند عاطف و ندى عبد الله ونادية سلامة و سعيد المختار والمونولوجست حمادة جو ، والاعلاميين: احمد رجب ، محمد بدر ، مروة عمارة ، ولاء الكومي وزوجها الصحفي محمد الجزار ، بسمة عبد الحكيم ، ايمي حسين ، بالإضافة الى رجل الاعمال عمرو أسديه، حيث يذكر أن المطرب ياسر عدوية قرر عقد قرانه يوم ميلاده ايضا الموافق 10 ابريل حتى لا تنساه زوجته طوال حياتهما معا.

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