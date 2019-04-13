شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد صبحى يكشف عن الشخصيات الحقيقية لأبطال مسرحياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد صبحى، لـ"الخليج 365"، عن الأشخاص الحقيقيين الذين استمد منهم شخصياته التى ظهر بها فى عدد من مسرحياته، مثل شخصيات "عم أيوب" و"زكى الدبور" فى مسرحية الجوكر، فالأول هو زوج خالته والثانى هو عامل التكييف لديه فى المسرح الذى كان يقوم بإصلاح التكييف يوميا.

أما شخصية "سطوحى" التى قدمها في مسرحية "انتهى الدرس يا غبى" فهى لشاب معاق كان يقوم بـ"ركن" السيارات فى الشارع فاقتبس منه أداءه وشكله، أما شخصيته الشهيرة "على بيه مظهر" فقد اقتبس تفاصيلها من والده شخصيا وعندما واجهه بذلك كان رد فعله مضحكا.