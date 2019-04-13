شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ياسمين عبد العزيز تقدم مفاجآت بـ"لآخر نفس" وتظهر بقدرات تمثيلة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة "سينرجى" الإعلان الدعائى الرسمى لمسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث كشف البرومو عن مفاجآت درامية تقدمها ياسمين لأول مرة فى الدراما التليفزيونية، من حيث الأداء التمثيلى والقصة التى اعتمدت على الإثارة والتشويق منذ الحلقة الأولى، فضلا عن التكنيك التصويرى والأوروبى، بالإضافة إلى الإخراج الذى قُدم على الطرازات الأمريكية بقيادة المخرج حسام على.

ياسمين عبد العزيز ظهرت خلال الإعلان بشخصية "مهندسة ديكور" تدعى "أميرة" فقدت زوجها فى أحداث مثيرة ولديها طفلان، لتنقلب حياتها رأسا على عقب، لتجد نفسها تغوص فى أحداث غريبة ومثيرة.

Advertisements

اللافت للنظر أن ياسمين عبد العزيز تقدم أعمالا كوميدية ناجحة، إلا أن هذا العام قررت تغيير جلدها وتقدم عملا دراميا تمثيليا، يحتوى على أداء حركى وقدرات تمثيلية تجعلها فى مقدمة البطولات النسائية الدرامية، لتحتل مكانة وتصنيفا جديدا بين الجمهور.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.