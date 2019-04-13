شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تتعاون مع الموزع شريف مكاوى فى أغنية "ياللى هناك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقى شريف مكاوى فى أغنية جديدة مع المطربة اللبنانية إليسا تحمل اسم مبدئى "ياللى هناك" من كلمات محمد يحيى، وألحان محمد عاطف والمقرر طرحها ضمن ألبوم إليسا الجديد التى تحضرله حاليا حسبما أكد شريف مكاوى لـ"الخليج 365".
من ناحية أخرى تجتمع إليسا مع النجم العراقى ماجد المهندس، فى حفل فنى جماهيرى يقام يوم 19 أبريل الحالى، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة فى المملكة العربية السعودية.
يذكر أن الموزع الموسيقى شريف مكاوى قدم العديد من الأغانى الناجحة لنجوم الغناء منهم محمد الشرنوبى، وتامر حسنى، محمد رمضان، ومحمد عطية، وهيفاء وهبى، ومى سليم.
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