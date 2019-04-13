شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أنغام تجرى البروفات الأخيرة قبل حفلها الغنائى فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت النجمة أنغام، بروفاتها الأخيرة، اليوم السبت، فى مدينة الرياض السعودية، حيث من المقرر أن تحيى حفلا غنائيا ضخما فى عاصمة المملكة العربية السعودية، بصحبة المايسترو هانى فرحات.

ظهرت المطربة أنغام، وهى جالسة داخل المسرح، تجرى البروفات مع الفرقة الموسيقية قبل انطلاق الحفل، مساء اليوم، حيث تدربت على أداء بعض الأغانى التى من المقرر أن تغنيها أمام الآلاف من الجاليات العربية ومحبيها فى الوطن العربى، حيث تستعد لتقديم عددًا من المفاجئات لجمهورها، والتى تتضمن أغانى ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" الذى طرحته منذ فترة قليلة وحقق نجاح كبير.

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ويذكر أن أنغام ستحيى، أيضًا، حفلاً غنائيًا يوم 28 أبريل المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة المايسترو هانى فرحات، فيما يشار إلى أن أنغام حصلت على لقب أفضل مطربة عربية بحفل جوائز "الموريكس دور"، الذى أقيم فى بيروت الأيام الماضية، واستلمت الجائزة بحضور زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم.