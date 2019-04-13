نجم الراب الأمريكى فرنش مونتانا يحتفى بزيارته لمصر بصورة أمام الأهرامات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى نجم الراب الأمريكى فرنش مونتانا "French Montana" - المغربى الأصل – بزيارته إلى مصر، بجولة سياحية فى منطقة الأهرامات بالجيزة، وذلك بعد يوم واحد من إحيائه حفله الغنائى الأول فى مصر بطريق إسكندرية الصحراوى بحضور عدد كبير من محبيه من مصر وأبناء الجاليات العربية الأجنبية المتواجدين فى القاهرة.

التقط نجم الراب الأمريكى فرنش مونتانا، صورة أمام الأهرامات برفقة صديقه أيوب، وهما يرتديان ملابس فرعونية، وشارك الصورة مع معجبيه، ويذكر أنه أشعل حفله الغنائى بالعديد من أغانيه الشهيرة والاستعراضات المبهرة التى خطفت أنظار الجمهور طوال فقرته التى امتدت لأكثر من ساعة ونصف الساعة قدم خلالها أغانيه الشهيرةUnforgettable" " و"Famous" و "Don't Panic" وغيرها ممن طالب بها الجمهور.

فرنش مونتانا أمام الأهرامات المصرية

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وكانت مفاجأة الحفل التى أضفت المزيد من أجواء الإثارة هى ظهور النجم تامر حسنى، على خشبة المسرح ليشارك فرنش مونتانا فى غناء استعراضى للمرة الأولى ميكس لـ"Unforgettable" و"يا بن الإيه"، فيما حرص مونتانا على تقديم التحية للجمهور المصرى، قائلًا "تحيا مصر".

المعروف أن فرنش مونتانا "French Montana" واسمهُ الحقيقى كريم خربوش، ولد فى 9 نوفمبر 1984، وهو مغنى راب ومنتج ورجل أعمال أمريكى من أصل مغربى، هاجر إلى الولايات المتحدة مع أسرته عندما كان عمره 13 عاما، وهو مؤسس Coke Boys Music، و Cocaine City Records، وله العديد من الأعمال مع Drake وNicki minaj وعدد من النجوم العالميين، وفى عام 2012، وقع على صفقة تسجيل مشروع مشترك مع Bad Boy Records و Maybach Music Group.