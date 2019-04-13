شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد حماد: مهرجان الإسماعيلية له شهرة عالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد، اليوم السبت، مهرجان الإسماعيلية مؤتمرا صحفيا لأعضاء لجنة تحكيم الأفلام القصيرة والتحريك بالمهرجان، وقال نواف الجناحى عضو لجنة التحكيم إنه شارك خلال السنوات الماضية كصانع أفلام وإنه يرى أن المهرجان يطور من نفسه واستطاع أن يحقق حضورا دوليا مميزا، واستطاع أن يصبح أكبر مع مرور كل دورة.
فيما قال المخرج محمد حماد عضو لجنة التحكيم أنه يضع نفسه مكان صانع الفيلم الذى يشاهده كمحكم لأنه واجه صعوبات كثيرة كصانع أفلام، وبالتالى فهو يعى حجم التحديات التى تواجهه.
وأضاف حماد أن هناك موجة جديدة من الأفلام المصرية فرضت نفسها وأصبح هناك واقع سينمائى يفرض نفسه.
وأوضح حماد أن طموحه كان فى اشتراكه بفيلم فى مهرجان الإسماعيلية، لكن لم يستطع، مؤكدا أن مهرجان الإسماعيلية له شهرة عالمية وهو الفرصة الأكبر والأهم كمنصة لعرض أفلام شباب السينمائيين، مضيفا أن مستقبل الأفلام التسجيلية والقصيرة فى منصات العرض الإلكترونى.
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