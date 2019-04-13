شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام الخيال تسيطر على السينما الأجنبية فى دور العرض المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحلول نهاية الأسبوع، استعدت السينمات بعرض أفلام أجنبية جديدة فى قاعاتها المختلفة، سيطر على أغلبها نوعية الخيال العلمى، ونعرض فى هذا التقرير كل ما هو جديد فى دور العرض لهذا الأسبوع مع التريلر الخاص بالفيلم، إذا كنت ترغب فى أن تختتم أسبوعك بحضور فيلم جديد وقضاء "الويك إند" خارج المنزل.



Hellboy

Hellboy

فيلم الخيال والمغامرة مأخوذ من روايات الرسوم المتحركة لمايك مينولا، ويحكى عن البطل الخارق "هيل بوى"، العالق بين عالمين الخارق الطبيعة وعالم البشر، يحارب ساحرة قديمة أقسمت على الانتقام وتدمير الجنس البشرى بأكمله.

من بطولة : ديفيد هاربر، أيان ماكشين، دانييل داى، كيم صوفى أوكونيدو، بينيلوب ميتشل، توماس هادن شيرش



Kursk

Kursk

تدور قصة فيلم الدراما والتشويق، حول أحداث كارثة الغواصة "كورسك K-141" عام 2000، حيث لقى 118 جنديًا روسيًا حتفهم، والإهمال الحكومى الذى أعقب ذلك، فبينما يناضل البحارة من أجل البقاء، تخوض عائلاتهم يائسة العقبات السياسية والاحتمالات المستحيلة لإنقاذهم، وكانت الغواصة كورسك قد غرقت خلال تمرين بحرى فى بحر (بارتنس) بعد انفجارات وقعت بداخلها، ونجا 23 بحارًا من الحادث، ثم انتظروا على أمل وصول المساعدة فى حين ينفذ الأكسجين منهم دقيقة بعد دقيقة، بينما ترفض الحكومة الروسية أى مساعدات من الحكومات الأجنبية على مدار خمسة أيام، قبل أن توافق أخيرًا على مساعدات الحكومات البريطانية والنرويجية.

بطولة : كولين فيرث، ليا سيدوكس، ماكس فون سيدو، بيتر سيمونيشك، ماتياس شوينارتس،مايكل نيكفيست



Captive State

Captive State

تدور احداث الفيلم الخيالى، فى حى شيكاجو، ، بعد ما يقرب من عقد من الزمن، بعد احتلالها مِن قِبَل قوى فضائية خارجية، ويستعرض الفيلم حياة كلا من جانبى الصراع، المتعاونين والمعارضين.

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من بطولة : جون جودمان، فيرا فارميجا، آشتون ساندرز، ماشين جن كيلى، مادلين بروير، دى. بي. سوينى



Last Prince of Atlantis

Last Prince of Atlantis

فيلم الأنيميشن يحكى عن قصة خرافية جميلة عن الحب، حيث يجبر بلتازار القديم صياد اللؤلؤ على بيع قاربه للرجل الثرى دون فينشنزو، ولكن هذا ليس هو الجزء الأسوأ، فيريد فينشنزو أن يأخذ ابنته الجميلة أدريانا، لكن الفتاة ترفض ذلك، ولكن إلى متى يمكنها أن تقاوم؟ فالشرطة والعصابات تخدم فينشنزو، فهل سيتغلب الحب الحقيقى على المال والقوة، حينما يظهر آخر أمير لأتلانتس من قاع البحر، حيث أمضى آلاف السنين فى تابوت حجرى، وفى أحد الأيام ، يرى أدريانا في البحر، ويجوب المدينة ليبحث عنها ويجدها ويفوز بها.

بطولة: نيكولاى دروزدوف، جوردى مولا، ريناتا لاتفانوفا، ميخائيل إفريموف، أرمين دزيجارخانيان، ستانيسلاف دوجنيكوف



All the Devil's Men

All the Devil's Men

يجبر صائد المجرمين والإرهابيين على الذهاب إلى لندن للبحث عن ناشط من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الأمر الذى يقوده إلى معركة قاتلة مع رفيق عسكرى سابق وجيشه الخاص.

بطولة: سيلفيا هويكس، جبينجا أكينجبا، إليوت كوان، جوزيف ميلسون، وليام فيشتنر، مايلو جيبسون