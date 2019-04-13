شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: ابنى خالد سبب الاستعانة بمقطع من "آسف حبيبتى" فى أغنية صدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم اللبنانى راغب علامة منذ فترة قليلة أغنية "صدفة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، والتى حققت نسب مشاهدة واستماع عالية حتى الآن.

وكشف راغب عن تفاصيل الأغنية، لـ ”الخليج 365”، قائلا : إنه سعيد بردود الأفعال التى تلقاها على الأغنية، والتى كانت كلها إيجابية خاصة فى الفكرة التى قدمها من خلالها، حيث تضمنت مقطعا من كلمات أغنيته المعروفة "آسف حبيبتى"، والتى حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها عام 1993.

وأضاف أن من شجعه على هذه الأغنية هو نجله خالد، الذى تحمس بشكل كبير لها وكان الدافع وراء تقديمها، بالإضافة إلى الشاعرة التى كتبت الأغنية موهوبة ومتميزة، خاصة أنها أول مرة تتعاون معى.

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وتقول كلمات الأغنية "شفتا ولمحت عيونا صدفة شى مثل الكذب قلبى حنلا هى الزمان فرقنى عنا ويللى بوقت غنيتيلا وقلتلا اسف حبيبتى الوقت فات حبك وحبى بقو ذكريات".

وأحيا النجم اللبنانى راغب علامة حفلا جماهيريا كبيرا بمدينة ستوكهولم بالسويد يوم 30 مارس الماضى، وهو الأول بعد غياب 10 سنوات عن إحياء حفلات بالسويد، وشهد الحفل حضورا كبيرا، وقدم علامة باقة من أجمل أغانيه.