غادة عادل تنشر صورة مع فريق عمل "مملكة إبليس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: يواصل فريق عمل مسلسل "مملكة إبليس"، التصوير استعداد لعرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان المقبل. وشاركت الفنانة غادة عادل جمهورها بصورة لها من كواليس تصوير المسلسل جمعتها بفريق العمل خلال التصوير. مسلسل مملكة إبليس من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.

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