نبيل الحلفاوي يوجه لجمهور "الأهلي" رسالة قبل مباراة "صن داونز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على دعم النادي الأهلي في مباراته اليوم أمام صن داونز والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت، ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووجه الحلفاوي، رسالة لجمهور الأهلي، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "عامل شديد الأهمية لنجاح الأهلي في اقتناص بطولة الدوري: درجة وعي جماهيره اليوم خلال المباراة ورد فعلهم في نهايتها".

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وأضاف: "أثق في هذا الجمهور العظيم ودوره كقوة دافعة تستنهض الهمم لتحقيق الهدف المنشود كالعادة".

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز مساء اليوم السبت فى إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بخماسية نظيفة من أجل معادلة نتيجة مباراة الذهاب أو الفوز بسداسية للعبور لنصف النهائي.