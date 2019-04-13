- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
حرصت الفنانة ندى بسيوني على تشجيع فريقها المفضل النادي الأهلي، قبل مباراته اليوم أمام صن داونز، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت، ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ونشرت ندى صورة لها مرتدية "تيشرت" النادي الأهلي عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، وكتبت: "معاك يا أهلي".
ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز مساء اليوم السبت فى إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بخماسية نظيفة من أجل معادلة نتيجة مباراة الذهاب أو الفوز بسداسية لحجز بطاقة العبور لنصف النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل مباراته أمام "صن داونز".. ندى بسيوني تدعم "الأهلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.