قبل مباراته أمام "صن داونز".. ندى بسيوني تدعم "الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت الفنانة ندى بسيوني على تشجيع فريقها المفضل النادي الأهلي، قبل مباراته اليوم أمام صن داونز، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت، ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت ندى صورة لها مرتدية "تيشرت" النادي الأهلي عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، وكتبت: "معاك يا أهلي".

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز مساء اليوم السبت فى إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بخماسية نظيفة من أجل معادلة نتيجة مباراة الذهاب أو الفوز بسداسية لحجز بطاقة العبور لنصف النهائي.