روسلييا وجي بلفين ولارتيست ودافيد كيتا في موازين 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 أبريل 2019 04:32 مساءً - أعلنت جمعية مغرب الثقافات، عن الحضور الاستثنائي لظاهرة الموسيقى الإسبانية روسلييا، ونجم الريغيتون جي بلفين، لمناسبة الاحتفال بعيد الموسيقى. وذلك يوم الجمعة 21 يونيو بمنصة السويسي.



وسيشهد يوم السبت 22 يونيو حضور مغني الراب "لارتيست"، بالإضافة إلى منسق الموسيقى الـ دي دجي دافيد ݣيتا.



وروسلييا، هي فنانة متألقة في الفلامينكو، ستصدح بأغانيها خلال الجزء الأول على منصة السويسي OLM يوم الجمعة 21 يونيو 2019.



بعد أوروبا وأمريكا، يأتي الدور على القارة الأفريقية، حيث سيؤدي "جي بالفين" عرضًا على منصة السويسي OLM الجمعة 21 يونيو 2019، في الجزء الثاني من الحفل الافتتاحي.



لارتيست مغنٍّ وكاتب أغاني ولد في المغرب، بعد إصدار 3 ألبومات والعديد من التعاون الفني الذي غالبًا ما يصنف أفضل أغاني الصيف"، سيعزف لارتيست في الجزء الأول من أمسية يوم السبت 22 يونيو 2019 على منصة السويسي OLM.



بعد 7 ألبومات وأكثر من 15 عامًا من المشوار الفني، سيكون ديفيد كيتا على منصة السويسي OLM في الجزء الثاني من الأمسية.



هذا الديدجي المفضل "لجيت سيت" والذي يعدّ نجم الموسيقى الالكترونية، وأول منتج لشركة التسجيلات هاوس بفرنسا، تعاون مع أكبر الأسماء الموسيقية الحالية مثل: جواكيم جارود ، وكيلي رولاند ، ومؤخرًا نيكي ميناج.



الإيقاعات الالكترونية الفريدة ستكون في الموعد يومي 21 و 22 يونيو 2019، للاحتفال بالموسيقى وتقديم عطلة نهاية أسبوع إيقاعية للغاية خلال الدورة 18 من مهرجان موازين إيقاعات العام.

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