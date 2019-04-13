صور وفيديو: إميليا كلارك تخضع لعمليتين في المخ

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 أبريل 2019 04:32 مساءً - أحدثت النجمة البريطانية إميليا كلارك Emilia Clarke ضجّة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورها أثناء وجودها في المستشفى.

واللافت أنها كانت قد التقطت الصور قبل أعوام عدة أثناء إجرائها عمليتين جراحيتين في المخ، وعرضتها الآن خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج الإعلامية.

وأشارت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا، إلى أنها كادت أن تفارق الحياة بعد أن تعرضت لتمدد في الأوعية الدموية في الدماغ مرتين، عندما كانت تبلغ من العمر 24 عامًا، أي بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "Game of Thrones" عام 2011، وبعد ذلك بعامين.



وعندما تعرضت للأزمة، كانت توجد في النادي الرياضي حينها، وقد فقدت القدرة على النطق، ما جعلها تخشى أن تخسر مهنة التمثيل التي تحب.

وأضافت، أنها عاشت حالة من الاكتئاب، على إثر سيناريو الموسم الثامن والأخير من مسلسل "Game of Thrones"، حيث إنها أمضت ساعات بعدها تتجول في شوارع العاصمة البريطانية لندن من دون هدف، وأنها مسحت أكوامًا من دموعها أثناء تصوير المشاهد الأخيرة لشخصية "دنيرس".

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وختمت إميليا حديثها بالقول، إنّ المشاهد الأخيرة، والنهاية لم تكن مقنعة لها بشكل جيد، وبالنسبة لأيّ أحد.

يُذكر أنه من المنتظر أن يبدأ الموسم الثامن والجديد من مسلسل "Game of Thrones" بعد أيام، وقد نشرت شبكة "HBO" مدة حلقاته، حيث إنّ الحلقة الأولى تستمر لمدة ٥٤ دقيقة، بينما الحلقة الثانية ستكون ٥٨ دقيقة، والحلقة الثالثة سوف تكون ٦٠ دقيقة، والحلقة الرابعة ستطول لتستمر لمدة ٧٨ دقيقة، بينما تصل مدة الحلقتين الخامسة والسادسة إلى ٨٠ دقيقة.

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