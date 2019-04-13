الدراما السعودية في رمضان 2019.. ضيق الوقت يستنفر نجومها وتكرار الأعمال الناجحة أبرز سماتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 أبريل 2019 04:32 مساءً - تدور كاميرات مخرجي الأعمال السعودية مسابقةً الزمن لتصوير أعمال رمضان 2019 لكون أغلب تلك الأعمال الدرامية، التي سيشاهدها الجمهور، لم تنل التعميد من القنوات الفضائية إلا قبل وقت قصير، ما جعل نجومها يعيشون تحت ضغطٍ كبيرٍ، ويدخلون حالة استنفارٍ للحاق بالموسم الرمضاني، ما عدا مسلسلين اثنين فقط، حصلا على التعميد قبل وقت كافٍ.



ومن جهتهم، أعلن المنتجون أن شهر رمضان المقبل سيشهد قصصاً مختلفة، وحلقات مشوِّقة، خاصةً مع تطور أدوات الإخراج والكاميرات، والاستعانة بفرق تصوير محترفة.



وسيبقى الحكم أولاً وأخيراً للمشاهد، الذي يترقب بشغف ما سيقدمه نجوم الدراما السعودية.



"الخليج 365" رصدت لكم في هذا التقرير أبرز الأعمال السعودية المرتقبة في رمضان 2019.



بدون فلتر.. عودة جديدة



بعد ردود الأفعال الجيدة على "بدون فلتر" في جزئه السابق، يعود المسلسل من جديد على قناة التلفزيون السعودي.



هذا المسلسل يعمل على إنجازه الفنان عبدالله السدحان وطاقم عمله سريعاً، نظراً لضيق الوقت في تعميده، ويستعين فيه بعدد من المخرجين السينمائيين الشباب الذين حصدوا جوائز على النطاق الدولي، وطواقم من ألمانيا وكرواتيا لتقديم صورة جيدة جداً، تتفوق على النمط السائد المعمول به في الدراما السعودية، إضافة إلى تسريع وتيرة العمل.



وحول ذلك، قال السدحان لـ "الخليج 365": "في "بدون فلتر" نوظِّف الصورة عبر عدد من الفرق المتخصصة في الإخراج، ليتوازى ذلك مع جودة المحتوى، الذي استقطبنا فيه كتَّاباً شباباً، عملوا ضمن ورشٍ خاصة بالكتابة"، وأضاف "العمل يقدم كوميديا اجتماعية وفانتازيا محببة إلى النفوس، ونراهن على ذائقة المشاهد المحلي الذي نتمنى أن ننال إعجابه بما نقدمه".



السدحان يعرف جيداً ذائقة المشاهد المحلي المحافظ، ونوعية الأعمال التي تتناسب مع كافة الفئات العمرية، لذا يقدم كوميديا اجتماعية خفيفة، تعوَّد عليها المشاهد من خلال عدد من الشخصيات التي أبدع فيها خلال الأعوام الماضية.



وسيُعرض المسلسل في الفترة الذهبية، ومرشحٌ لحصد عدد كبير من المشاهدات الرمضانية.



وبيَّن السدحان، أنه قام من أجل هذا العمل بإنشاء مدينة مخصَّصة للتصوير حتى يكون "لوكيشن" التصوير بمستوى الحدث، ومطابقاً للوقائع والأحداث المرسومة في المسلسل.



"بدون فلتر" من بطولة عبدالله السدحان، ومشاركة الفنانين محمد الطويان، وسعد خضر، وعلي إبراهيم، ويوسف الجراح، وإبراهيم الحساوي، والفنانات فاطمة الحوسني، ونيرمين محسن، وأميرة محمد، وليلى سلمان، ومن تأليف وإخراج مجموعة من الكتَّاب والمخرجين الشباب، منهم في الإخراج: عبدالعزيز الشلاحي، وهناء العمير، وهند الفهاد، وعبدالرحمن عايل، وفي الكتابة: فهد الأسطا، وعبدالمحسن الضبعان، ومفرج المجفل، وعباد الله المقرن، وعنبر الدوسري.



العاصوف.. وإثارة الجدل



ردود أفعال كبيرة، وحراك اجتماعي متواصل لازم حلقات مسلسل "العاصوف"، الذي تم عرض الجزء الأول منه العام الماضي. وقد وقع فريق العمل تحت ضغط الانتقادات، ومشرط الجمهور طيلة أيام الشهر الفضيل، ودارت أغلب النقاشات حوله والانتقادات اللاذعة في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً بين نجوم العمل وعدد من النقاد، الذين انقسموا حول القصة، وأكدوا حينها أن المسلسل وقع في فخ "التمطيط".



وينتظر المشاهد السعودي هذا العام امتداد الحبكة المرسومة عبر إطلالة متجددة لطاقم المسلسل بقيادة النجم ناصر القصبي على شاشة "mbc" ليعيدوا للدراما التاريخية السعودية وهجها الغائب.



ويستقي "العاصوف" أحداثه من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الرياض، العاصمة السعودية، في السبعينيات الميلادية، وما أعقبها من سنوات، وما صاحب تلك الفترة من تطورات وطفرات على مختلف الأصعدة.



"العاصوف" كما يؤكد القائمون عليه، ليس عملاً درامياً فحسب، بل ومشروعاً متفرداً ومختلفاً، ولا يشبه أي عملٍ من نوعه، سبق أن قدمته الدراما الخليجية طوال تاريخها.



ومؤخراً حصد المسلسل جائزة أفضل مسلسل خليجي في أكثر من استفتاء إعلامي.



وفي هذا السياق، تحدث لـ "الخليج 365" النجم عبدالإله السناني، الذي يقدم دور بطولةٍ في العمل، قائلاً:" هذا العمل عبارة عن دراما ملحمية، تقدم شكلاً جديداً للدراما في الخليج والمنطقة، وترصد التحولات الفكرية في خط متوازٍ مع التغيُّرات التي شهدتها السعودية على مختلف الأصعدة". وأضاف "يستطيع السعوديون أن يراهنوا على هذا العمل، وأنا أراهن على نجاح هذه التجربة العميقة والمتفردة في أدواتها وطرحها".



"العاصوف" من كتابة الراحل الدكتور عبدالرحمن الوابلي، ومن إخراج المثنى صبح، ويقوم بأدوار البطولة فيه حبيب الحبيب، وريم عبدالله، وعبدالعزيز السكيرين، وريماس منصور، وزارا البلوشي، وعدد كبير من نجوم الدراما.



وأشار إلى أنه تم إكمال العمل لأن القصة مكتوبة بالفعل، وتم بناء السيناريو على أحداث القصة المكتوبة مع الاستعانة ببعض كبار السن الذين عاصروا تلك الفترة بنضج.



في حين أنه بدايةً من الجزء الثالث سوف يخرج طاقم العمل من مأزق معايشة النص لـ"اللوكيشن"؛ لأن نجوم العمل عاشوا تحوُّلات الثمانينيات والتسعينيات بوعي كامل.



وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن فكرة "العاصوف" لم تكن وليدة اللحظة في ذهن الكاتب؛ بل كانت فكرة عمرها سنوات طويلة، عندما ذهب الدكتور الوابلي ذات يوم إلى شركة "الهدف" والتقى بالنجم ناصر القصبي وقدَّم نفسه لأول مرة، وأثناء الحديث عرض عليه القصبي الدخول في ورشة كتابة "طاش ما طاش"، فرحَّب الوابلي بهذا العرض، وكانت جميع الحلقات التي يكتبها تحوز الإعجاب وتحوي إثارة في الأحداث، كونه متمرسًا في الشأن الاجتماعي، ويقتنص مفاصل القصة بمهارة.



ونجح في مشروع "العاصوف" لأنه متخصص في التاريخ، ويُجيد فكرة تحويل المحتوى التاريخي إلى عمل درامي يناسب العرض على شاشة التلفاز.



على جنب.. استمرار الثلاثي



عاد الثلاثي حسن عسيري، وراشد الشمراني، وفايز المالكي إلى تكرار تجربة "شير شات"، لكن باسم مختلف "على جنب" عبر شاشة "mbc".



هذه التجربة جاءت لتؤكد أن الصلح، الذي حصل العام الماضي وأسفر عن عملٍ، صلحٌ حقيقي لا مجرد أمر عابر.



وقد أصبح الخلاف الشهير بين نجمَي الدراما حسن عسيري وفايز المالكي حديث الشارع الفني في السعودية طوال سنوات، وتم تصعيده أكثر من مرة، وانتهى بانفصال الثنائي، وخوض كل واحد منهما تجاربه الإنتاجية الفردية، لكنَّ الحنين إلى تقديم مسلسلٍ، يعيد بعضاً من وهج "بيني وبينك" رأب الصدع بينهما، وتعاهدا العام الماضي على تقديم عمل يليق بالدراما السعودية، على حد وصفهما.



مسلسل "على جنب" انطلق تصويره في الرياض تحت إدارة المخرج عمر الديني، ومساعده المخرج ثامر الصيخان، ويضم مجموعة من الوجوه المعروفة والشابة، إضافة إلى مشاهير الـ "سوشال ميديا" المؤثرين.



عسيري، نجم العمل، قال لـ "الخليج 365": "جميعنا في طاقم العمل، نسعى إلى تكرار النجاحات السابقة، وأولاً وأخيراً، نسعى إلى خدمة الدراما السعودية، والعمل على تحويلها إلى صناعة في ظل الدعم الكبير الذي نجده". وأضاف "فايز المالكي، وراشد الشمراني من الأسماء المهمة في المشهد المحلي، وأكنُّ لهما كل الاحترام والتقدير، وأثق في أن هذا العمل سيحقق أصداء ممتازة في الشهر الفضيل، وهو عبارة عن حلقات منفصلة بقصص مختلفة، فيها الطرافة، وكوميديا الموقف، وإن شاء الله، نكون عند حُسن الظن بنا".



ويتناول العمل في 30 حلقة منفصلة مجموعة من القضايا المهمة في حياة الناس من خلال قالب كوميدي ساخر، حيث تناقش كل حلقة موضوعاً قائماً بذاته.



يذكر أن الترتيبات لهذا المشروع استغرقت وقتاً طويلاً، زاد عن نصف عام، من أجل تقديم محتوى جاذب ومؤثر، يناقش القضايا بعمق.



ومن المقرَّر أن يُعرض المسلسل خلال الفترة الذهبية، بعد الإفطار مباشرة على "mbc"، وهو من تأليف علاء حمزة، الذي يعرف جيداً كيمياء الثلاثي، خاصةً أنه قدَّم معهم مجموعة من الأعمال.



شباب البومب.. مواصلة التحدي



يعد "شباب البومب" من الأعمال السعودية الثابتة في شهر رمضان المبارك، ومن المسلسلات التي يراهن عليها المشاهد، وقد وصل حالياً إلى جزئه الثامن الذي تم تصويره في مدينة الرياض.



ويشهد هذا الجزء استمرار بطل العمل، حسن عيسى "عامر"، في تقديم مغامراته الشيقة، ويشاركه في البطولة عددٌ من الممثلين، يتبنُّون جميعاً هموم الشارع، ويجتهدون في تقديم قضايا الشباب على أكمل وجه عبر تسليط الضوء على عديد من الظواهر الشبابية في المجتمعين السعودي والخليجي في قالب كوميدي ترفيهي، إضافة إلى طرح قضايا أسرية وأمنية تخص الشباب. وسيناقش "شباب البومب" في جزئه الثامن عديداً من الظواهر.



وسبق لـ "شباب البومب" أن حصد جوائز عدة، وحقق أرقاماً قياسية، واستطاع خلال مواسمه السبعة الماضية تصدر قائمة المشاهدات للبرامج الكوميدية، سعودياً وخليجياً وعربياً، خاصة بعد عرض جزئه السابع على قناة روتانا خليجية في شهر رمضان الماضي.



وقال نجم ومنتج العمل الفنان فيصل العيسى: "أواجه وصُنَّاع شباب البومب تحدياً مختلفاً كل عام بعد النجاح الكبير الذي حققناه في المواسم السابقة، خاصةً الموسم الأخير، حيث سجل المسلسل أكثر من مليار و200 مليون مشاهدة في يوتيوب، كما تصدر قائمة المشاهدات للبرامج في السعودية والدول العربية، وتربَّع على صدارة الأعمال ضمن فئته في محرك جوجل في عمليات البحث الأكثر رواجاً في فئة المسلسلات التي أجراها السعوديون، ونتمنى أن نتجاوز هذه الأرقام في العام الجاري، خاصةً أننا نعمل على تطوير المحتوى الذي نقدمه للجمهور، وعدم تكرار فكرة الحلقات".



وأضاف "بدأنا تصوير المسلسل قبل وقت جيد، ويتميز عملنا بالتنويع في المواضيع، والتجديد في طرح الأفكار لإرضاء الجمهور الكبير على مستوى العالم العربي، وبما أن لدينا جمهوراً عربياً، ففقد استقينا بعض الحلقات من عدد من الدول العربية، إضافة إلى حلقات ذات روح جديدة ومختلفة عن حلقات المواسم الماضية من ناحية المحتوى والقصة".



يذكر أن مسلسل "شباب البومب 8"، من بطولة: فيصل العيسى، وعبدالعزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، ومهند الجميلي، وسلمان المقيطيب وغيرهم، ويشارك فيه عددٌ من النجوم ضيوفَ شرفٍ، إضافة إلى عدد من نجوم الـ "سوشال ميديا"، ويُخرجه سمير عارف.