كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 أبريل 2019 04:32 مساءً - قامت المغنية والممثلة التركية الجنسية والصربية الأصل أمينة جاهوفيتش الشهيرة بليلى بإخلاء منزلها في منطقة "بيكوز" إلى منزل جديد في منطقة "بشيكتاش" حتى يكون أبناؤها قريبين من مدرستهم،ومن منزل والدهم وطليقها المغني التركي مصطفى صندل الذي سيكون جاراً بعيداً لها،حيث لا يفصل منزلها عن منزله سوى بضعة مئات من الأمتار. ويتميز المنزل بأنه واسع وفاخر ومطل على البحر الأسود،وإيجاره مرتفع ويبلغ "40" ألف ليرة تركية أي ما يوازي 8 آلاف دولار شهرياً. وكانت أمينة قد بدأت حياة جديدة مع أبنائها بعد طلاقها من زوجها في جلسة واحدة عام 2018 الماضي.



ومازالت أمينة جاهوفيتش تركز على الغناء والحفلات في تركيا والخارج،ومعتزلة التمثيل حتى إشعار آخر.



وتواصل حياتها الفنية بنجاح،وتتدرب على الملاكمة لتثبت قدرة المرأة على مواصلة حياتها بجرأة وثقة كبيرة بعد الطلاق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمينة جاهوفيتش تنتقل إلى منزل جديد قريب من طليقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.