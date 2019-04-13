توقعات عزت العلايلي لنتيجة مباراة الأهلي وصن داونز

كشف الفنان عزت العلايلى عن توقعاته لمباراة القلعة النادي الأهلي وصن داونز، قائلا: إن شاء الله نكسب لكن لا أعلم نتيجة المباراة، خاصة أن الأهلى سوف يبذل قصارى جهده من أجل الخروج بنتيجة مرضية لجمهوره بعدالخسارة الكبيرة الأسبوع الماضى.
ويستضيف الأهلى نظيره ماميلودى صن داونز، مساء اليوم السبت، فى السادسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال
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