وسام حنا لجمهوره: الحب يجعلني ابتسم دائمًا

نشر الفنان اللبناني وسام حنا صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علق "حنا" على الصورة قائلاً:" زارني يوم مولدي وما زالت الحياة تخبرني انه بوسعي ان احلم .. شكرًا لكلامكم ومعايداتكم، فهذا الحب يجعلني ابتسم دائماً. وما دامت الابتسامة طريقاً الحياة تخبرني انه بوسعي ان احلم .. شكرًا لكلامكم ومعايداتكم، فهذا الحب يجعلني ابتسم دائماً. وما دامت الابتسامة طريقاًفسنحيا". Advertisements ويذكر ان اخر اعمال الفنان اللبناني وسام حنا، مسلسل " قسمة وحب "، وشاركه العمل كل من:" صفاء سلطان، مالك محمد، تولاي هارون، ريهام عزيز، حسين فنيش ". المسلسل من اخراج: عمار تميم، وتأليف: بشار مارديني.

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