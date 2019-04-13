الليلة.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

يستعد الفنان الكبير علي الحجار، لإحياء حفل عيد الربيع الليلة بساقية عبد المنعم الصاوي، بقاعة النهر، في تمام الساعة 8 مساء اليوم

السبت، وطرحت تذاكر الحفل بأسعار "105، 115، 145، 160، 180" جنيهًا.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج

الحفل باقة من أجمل الأغانى التى يحبها ويتفاعل معها الجمهور .

جدير بالذكر أن علي الحجار طرح مؤخرًا أغنية ليه الطريق وهي من كلمات "مايكل عادل، لحن شادي مؤنس، وتوزيع رفيق عدلي".

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