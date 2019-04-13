الليلة.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

يستعد الفنان الكبير علي الحجار، لإحياء حفل عيد الربيع الليلة بساقية عبد المنعم الصاوي، بقاعة النهر، في تمام الساعة 8 مساء اليومالسبت، وطرحت تذاكر الحفل بأسعار "105، 115، 145، 160، 180" جنيهًا.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج
جدير بالذكر أن علي الحجار طرح مؤخرًا أغنية ليه الطريق وهي من كلمات "مايكل عادل، لحن شادي مؤنس، وتوزيع رفيق عدلي".
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