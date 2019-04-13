تكريم رائدة الأفلام الوثائقية في مصر فريدة عرمان في مهرجان الإسماعيلية

يكرم مهرجان الإسماعيلية للأفلام الوثائقية في دورته ال٢١ والتي انطلقت برئاسة الكاتب والناقد الفني عصام زكريا وحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، د.فريدة عرمان رائدة الأفلام الوثائقية في مصر إذ يتم عرض فيلميها "رمسيس يريد السلام" و"أفراح مصرية" إنتاج التليفزيون المصري في مطلع السبعينيات، وذلك في الرابعة بعد ظهر الاثنين الموافق ١٥ أبريل.

تدير الندوة التي تلي العرض الناقدة الفنية صفاء الليثي، ويحضرها عدد من زملاء وزميلات فريدة عرمان ونقاد وفنانون وأحفاد وأحباء وتلاميذ الفنانة الراحلة.

يذكر أن د. فريدة عرمان هي رائدة الأفلام الوثائقية في التليفزيون المصري؛ إذ قامت بأولى تجاربها عام ١٩٦٧ "فتاة التليفون" ثم "أفريقيا حبيبتي" عام ١٩٧٢،

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وقدمت إخراجًا وتأليفًا ما يزيد عن ٤٠٠ عمل ١٦ مللي و٣٥ مللي، تنوع بين الفيلم التسجيلي والأغنية المصورة والفيلم الروائي السينمائي الطويل من إنتاج التليفزيون المصري، من أبرزها رمسيس يريد السلام، وأفراح مصرية، وأنا هويت وانتهيت، وعلى باب مصر، ومجنون ليلى، وغيرها من أعمال حصدت جوائز من عدة مهرجانات دولية.

والجدير بالذكر أن عرمان تخرجت في الدفعة الأولى لكلية آداب قسم الصحافة، وعملت في مجلة الجيل وأخبار اليوم مع الكاتب الراحل مصطفى أمين ثم انتقلت الي التليفزيون قبل بدء إشارة الإرسال الأولى عام ١٩٦٠،

وأعدت وقدمت عدة برامج مع الجيل الأول من مقدمات البرامج أماني ناشد وهند ابو السعود.

كانت فريدة عرمان أول من يحصل على درجة الدكتوراه في التليفزيون المصري عن دراسة مقارنة مع هيئة الإذاعة البريطانية، ودرست لطلبة كلية إعلام القاهرة وجامعة مصر الدولية وعدة جامعات خاصة، وتولت رئاسة مجلس الإدارة لمجلة الإذاعة والتلفزيون عام ١٩٩٩، وأسست أولى القنوات الخاصة للسياحة والسفر في مصر مع الجيل الأول من القنوات الخاصة دريم والمحور عام ٢٠٠١.

واستمرت في العمل الفني وتعلم تقنيات المونتاج الحديث والتصوير والإخراج حتى آخر أنفاسها في ستوديو أسسته في منزلها. ورحلت في ١٨ ديسمبر ٢٠١٨. وتتقدم مؤسسة فريدة عرمان تحت التأسيس بخالص الشكر والتقدير لمهرجان الاسماعيلية للأفلام الوثائقية، الذي قرر تكريم الفنانة الراحلة ورائدة الأفلام الوثائقية في مصر، وتدعو جمهورها لحضور عرض فيلميها والندوة المقرر عرضها الاثنين ١٥أبريل.