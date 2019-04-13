شاهد..ندى بسيوني بـ" تيشرت رقم7 "لدعم الأهلي قبل لقاء صن داونز

دعمت الفنانة ندى بسيونى، بتيشرت رقم 7، فريق النادى الأهلى، قبل مباراة الإياب أمام صن داونز الجنوب إفريقى، المقرر لعبها فى السادسة مساء اليوم.
وظهرت ندى وهى ترتدى تيشيرت النادى الأهلى، وعلقت قائلة: "معاك ياأهلى".
ويستضيف الأهلى نظيره ماميلودى صن داونز، مساء اليوم السبت، فى السادسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويدخل
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