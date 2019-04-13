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شاهد.. الإعلان الرسمي لفيلم "الممر"

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نشر الفنان محمد فراج، مقاطع فيديو، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

 

علق "فراج" على الفيديوهات قائلاً : إحنا مش هندافع..إحنا هنهاجم..الإعلان الرسمى لفيلم "الممر "، الفيلم بطولة كل

من " أحمد عز، هندي صبري، أحمد رزق، أسماء أبو اليزيد، أمير كرارة، اياد نصار ".

 

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تدور أحداث الفيلم حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف،

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وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

 

الفيلم من إخراج وتأليف: شريف عرفه.

 

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