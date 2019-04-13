شاهد.. الإعلان الرسمي لفيلم "الممر"

نشر الفنان محمد فراج، مقاطع فيديو، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علق "فراج" على الفيديوهات قائلاً : إحنا مش هندافع..إحنا هنهاجم..الإعلان الرسمى لفيلم "الممر "، الفيلم بطولة كلمن " أحمد عز، هندي صبري، أحمد رزق، أسماء أبو اليزيد، أمير كرارة، اياد نصار ".
تدور أحداث الفيلم حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف،
الفيلم من إخراج وتأليف: شريف عرفه.
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