شاهد.. الإعلان الرسمي لفيلم "الممر"

نشر الفنان محمد فراج، مقاطع فيديو، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علق "فراج" على الفيديوهات قائلاً : إحنا مش هندافع..إحنا هنهاجم..الإعلان الرسمى لفيلم "الممر "، الفيلم بطولة كل

من " أحمد عز، هندي صبري، أحمد رزق، أسماء أبو اليزيد، أمير كرارة، اياد نصار ".

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تدور أحداث الفيلم حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف،

وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

الفيلم من إخراج وتأليف: شريف عرفه.