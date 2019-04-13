بالصور.. مسرح الجنوب يرسم البسمة على وجوه أطفال مستشفى الأورام بأسيوط

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استطاع المهرجان المسرحى لشباب الجنوب برئاسة الكاتب الصحفى هيثم الهوارى، صباح اليوم، أن يرسم البسمة على وجوه أطفال مستشفى معهد الأورام بمحافظة أسيوط بتقديم عروض لمسرح العرائس بقيادة المخرج عمرو حمزة لأول مرة فى المستشفيات.
وطالب المرضى عقب انتهاء العرض بإعادة العرض مرة أخرى خاصة أن هناك مرضى جددانضموا للمشاهدين، وأكدوا مدى سعادتهم وفرحتهم بالعرض.
وأعربت إدارة المستشفى عن سعادتها بوجود مسرح العرائس الذى أضاف البهجة والبسمة على وجوه الأطفال وكذلك أولياء الأمور ما ساعد على رفع الروح المعنوية للأطفال .
يذكر أن الدورة الرابعة من المهرجان المسرحى لشباب
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