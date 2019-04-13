بالصور.. مسرح الجنوب يرسم البسمة على وجوه أطفال مستشفى الأورام بأسيوط

استطاع المهرجان المسرحى لشباب الجنوب برئاسة الكاتب الصحفى هيثم الهوارى، صباح اليوم، أن يرسم البسمة على وجوه أطفال مستشفى معهد الأورام بمحافظة أسيوط بتقديم عروض لمسرح العرائس بقيادة المخرج عمرو حمزة لأول مرة فى المستشفيات. وطالب المرضى عقب انتهاء العرض بإعادة العرض مرة أخرى خاصة أن هناك مرضى جدد انضموا للمشاهدين، وأكدوا مدى سعادتهم وفرحتهم بالعرض.

وأعربت إدارة المستشفى عن سعادتها بوجود مسرح العرائس الذى أضاف البهجة والبسمة على وجوه الأطفال وكذلك أولياء الأمور ما ساعد على رفع الروح المعنوية للأطفال .

يذكر أن الدورة الرابعة من المهرجان المسرحى لشباب

انضموا للمشاهدين، وأكدوا مدى سعادتهم وفرحتهم بالعرض.وأعربت إدارة المستشفى عن سعادتها بوجود مسرح العرائس الذى أضاف البهجة والبسمة على وجوه الأطفال وكذلك أولياء الأمور ما ساعد على رفع الروح المعنوية للأطفال .يذكر أن الدورة الرابعة من المهرجان المسرحى لشبابالجنوب تقام بمحافظة أسيوط فى الفترة من 11 : 17 أبريل الحالى برئاسة شرف اللواء حسن خلاف مساعد وزير الثقافة السابق ويتولى رئاسة اللجنة العليا للمهرجان د. حسن عطية برعاية وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة أسيوط وجامعة أسيوط وشركة hk للاستثمار الزراعى والنقابة العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين بأسيوط ومؤسسة حراء للتوريدات ومؤسسة ريفيرا ايجيبت للتجارة والاستثمار وفندق ايجيلكا العائم ومؤسسة الهدف للدعاية والاعلان.

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