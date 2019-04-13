نشرت الفنانة علا رشدي، صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "رشدي" على الصورة قائلة: "أجري للمتعة في الشمس". الشمس". ويذكر أن آخر أعمال "رشدي"، فيلم "قصة حب"، وشاركها العمل كلا من:" أحمد حاتم، هنا الزاهد، فرح يوسف، مؤمن نور، فراس سعيد". الفيلم من إخراج: عثمان أبو لبن، وتأليف: أماني التونسي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. علا رشدي وأحمد داوود يقضون عطلتهما وسط أولادهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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