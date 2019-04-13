ميرنا وليد - بيروت - احتفل المنتج ومتعهد الحفلات ​عماد قانصوه​ بعيد ميلاد إبنته آية الـ12 يوم أمس في أحد الفنادق في بيروت.

وكانت المفاجأة حضور الفنانين ​ناصيف زيتون​و​حازم الشريف​ الذين غنيا لـ آية في عيدها خلال قطع قالب الحلوى. وكتب عماد على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي كلمة مؤثرة وجهها لإبنته ورد فيها:" صرتـي صبيّـي هلّـق بهالعيـد وكل الدّنـي أفـراح ومْـواعيـد إنتـي السّعادة ونور هالعينين فيكي انكتبلي عمر والله جديد بتكبري عشرة وفوقهن سنتين Advertisements حُبّـك بِ قلبـي بيكبر وبيزيد يا ريت عندي بالضّلـع قلبيـن تـا ضـل حِبِّـك مش ألف ألفين وشوفك عروس ومحبسـك بالإيد" من أسرة الفن نتمنى لـ آية العمر المديد والسعادة والصحة.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو-عماد قانصوه يحتفل بعيد إبنته بحضور ناصيف زيتون وحازم الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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