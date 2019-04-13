خاص الفن- هل ينضم حسام حبيب لروتانا قريبا؟خاص بالفيديو-عماد قانصوه يحتفل بعيد إبنته بحضور ناصيف...

ميرنا وليد - بيروت - خلال الفترة الماضية حرصت ​روتانا​ على ضم العديد من النجوم مجددا وقد علمنا بأن الشركة نجحت في التفاوض مؤخرا مع الفنان المصري ​حسام حبيب​ وبالفعل بدأ بالتحضير لأغنية سينغل ستكون هى باكورة التعاون بينه وبين الشركة قبل بدء العمل على الألبوم الجديد له.

وكان حسام قد طرح قبل عامين ألبومه الذي يحمل عنوان "فرق كتير" وكان آخر ألبوم له مع شركة ​نجوم ريكوردز​ ولم يجدد التعاقد مجددا، وفي حال انضمامه بشكل رسمي سيلحق بزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب التي عادت لروتانا مؤخرا.