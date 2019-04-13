ميرنا وليد - بيروت - خلال الفترة الماضية حرصت روتانا على ضم العديد من النجوم مجددا وقد علمنا بأن الشركة نجحت في التفاوض مؤخرا مع الفنان المصري حسام حبيب وبالفعل بدأ بالتحضير لأغنية سينغل ستكون هى باكورة التعاون بينه وبين الشركة قبل بدء العمل على الألبوم الجديد له.
وكان حسام قد طرح قبل عامين ألبومه الذي يحمل عنوان "فرق كتير" وكان آخر ألبوم له مع شركة نجوم ريكوردز ولم يجدد التعاقد مجددا، وفي حال انضمامه بشكل رسمي سيلحق بزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب التي عادت لروتانا مؤخرا.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هل ينضم حسام حبيب لروتانا قريبا؟خاص بالفيديو-عماد قانصوه يحتفل بعيد إبنته بحضور ناصيف... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.