خاص الفن- نانسي عجرم جرعة من الرومنسية اللبنانية المنتظرة

ميرنا وليد - بيروت - إختارت الفنانة ​نانسي عجرم​ اغنية جديدة لتضمها لألبومها المقبل من ألحان ​زياد برجي​ وكلمات ​أحمد ماضي​، وهي أغنية لبنانية رومنسية بإمتياز، بإيقاع مليء بالحب، بحسب ما علم موقع الخليج 365، وتأتي هذه الأغنية إستكمالا للنجاحات التي حققتها نانسي مع زياد بأغنيات عديدة منها "عم بتعلق فيك" و"بدك تبقى فيك" و"عم بتغير".

وكانت ​نانسي طرحت أغنية جديدة بعنوان "راجل ابن راجل" وهي عبارة عن هدية للشعب المصري الذي يحبها وتبادله المحبة، من كلمات ملاك عادل، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل، أمّا الكليب فهو من توقيع بتول عرفة، بعد أن كانت قدمت نانسي منذ سنوات أغنية أيضاً للشعب المصري بعنوان "إنت مصري" .

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