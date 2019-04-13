ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان ​محمد منير​ حفلاً غنائياً بين جمهوره ومحبيه، على خشبة مسرح الجامعة الأميركية في مصر والذي شهد حضورا كبيرا، في أجواء من السعادة والفرح، ويأتي الحفل بمناسبة مرور مئة عام على انشاء الجامعة الأميركية.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- محمد منير يشعل حفل الجامعة الاميركية بـ"الليلة يا سمرا" و"يا طير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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