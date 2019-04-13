شاهدوا.. رغد صدام حسين تكشف أسرار جديدة في مذكراتها

كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2019 03:53 مساءً - كشفت حرير حسين كامل، حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أن والدتها رغد صدام حسين، تجهز مفاجأة حيث تنوي كتابة مذكراتها، والتي ستكشف فيها المزيد من التفاصيل والحقائق الجديدة كليا حول تلك الحقبة من تاريخ العراق.

حرير حسين كامل، كانت قد طرحت كتابا بعنوان “حفيدة صدام”، والذي تناولت فيه الكثير من أسرار بيت الرئيس الراحل ونساء العائلة والأخوات، كما أنها تروي من خلاله ذكرياتها مع جدها.



وعن الكتاب، قالت ابنة رغد صدام حسين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية: كتابي بعنوان “حفيدة صدام” محتواه يشبه عنوانه كل ما مررنا به كعائلة من أيام جميلة، وصعبة ومن مشاكل وأسبابها.

وأضافت: لقد سلطت الضوء على الجانب المخفي لعائلتي بحيث يستطيع كل مهتم أن يفهم هذه العائلة بشكل أصدق، وتمت طباعته على حسابي الخاص وبدأت بكاتبته قبل سنتين.

حرير حسين كامل، هي ابنة رغد صدام حسين، والتي تزوجت حسين كامل عندما كانت بعمر 15 عاما، إذ كان زوجها ضابطا رفيعا مشرفا على صناعة الصواريخ بالعراق وبرنامج البحث النووي، في حين تزوجت أختها رنا، شقيق كامل، وكان هو أيضا مسئولا رفيعا.

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