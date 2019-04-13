خمنوا سعر سروال ميريام فارس الجلدي الذي ارتدته مؤخراً.. كم تتوقعون؟

كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2019 03:53 مساءً - أحدثت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ضجة كبيرة بعد ظهورها في برنامج “كاربول كاريوكي” الذي يقدمه الفنان هشام الهويش على شاشة قناة “دبي”.

وظهرت في الحلقة بإطلالة مميزة، أثارت انتباه عدد كبير جداً من محبات الموضة ومواكبات أحدث الصيحات.

ونشرت على حسابها على “إنستغرام” صوراً لها حققت ما يزيد على 200 ألف إعجاب حيث ارتدت سروالاً واسعاً من الجلد البني موقعاً من علامة Fendi.

وكشف موقع Mytheresa المتخصص ببيع الملابس الفاخرة أن سعر السروال يصل إلى أكثر من 2084 دولار أميركي.

أحدثت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ضجة كبيرة بعد ظهورها في برنامج “كاربول كاريوكي” الذي يقدمه الفنان هشام الهويش على شاشة قناة “دبي”.

وظهرت في الحلقة بإطلالة مميزة، أثارت انتباه عدد كبير جداً من محبات الموضة ومواكبات أحدث الصيحات.

ونشرت على حسابها على “إنستغرام” صوراً لها حققت ما يزيد على 200 ألف إعجاب حيث ارتدت سروالاً واسعاً من الجلد البني موقعاً من علامة Fendi.

وكشف موقع Mytheresa المتخصص ببيع الملابس الفاخرة أن سعر السروال يصل إلى أكثر من 2084 دولار أميركي.

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ويذكر أن الفنانة كشفت خلال الحلقة تأثير الوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخراً على حبالها الصوتية. كما ذكرت أن عدم ظهور زوجها وابنها يعود إلى إصرارها والأخير على الابتعاد بحياتهما الخاصة عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك رداً على الكثير من التساؤلات التي تطرح منذ زواجها عو هوية الزوج وعن سبب عدم ظهوره.

ميريام فارس

ميريام فارس

ميريام فارس