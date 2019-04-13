ريهام عبدالغفور تصدم الجمهور بشكلها الجديد.. شاهدوا ماذا فعلت!

كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2019 03:53 مساءً - اثارت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور جدلاً واسعاً بعد ظهورها بشكل مختلف تماماً عن شكلها التي اشتهرت به لسنوات، محدثة صدمة كبيرة للجمهور.

وظهرت ريهام خلال حفل للاعلامية بوسي شلبي، وفاجأت الجميع بتغيير لون شعرها من البني الى الاحمر الناري القريب الى البرتقالي، واعتمدت على تسريحة تشبه اميرات ديزني، وبدت في غاية الجمال واصغر بسنوات كثيرة.

وأثارت صورتها اهتماماً كبيراً بين المشاهدين الذين اثنوا على جمالها بالشعر الاحمر، لافتين إلى انها تأخرت في القيام بهذه الخطوة الجريئة بتغيير لون شعرها بطريقة تليق بها.

من جهة ثانية، عبرت الفنانة المصرية عن حزنها الشديد لرحيل الفنان محمود الجندي عن عالمنا، وكتبت عبر حسابها غلى “فايسبوك”: “بشوفه من أهم الممثلين اللي بيقدروا يعملوا جميع الأدوار، وكان إنسان جميل ودايما ببشجعني .. ألف رحمة ونور عليه في الجنة إن شاء الله”.