الفنانة البحرينية زينب العسكري تفطر القلوب بإعلان وفاة شقيقتها

كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2019 03:53 مساءً - أعلنت الفنانة البحرينية زينب العسكري وفاة شقيقتها من خلال حسابها على تطبيق موقع “إنستغرام”.

ونشرت صورة لها أرفقتها بسورة الفاتحة والتعليق: “أخت الفنانة زينب العسكري في ذمة الله”.

وعلى الإثر تفاعل معها عدد كبير جداً من المتابعين وتمنوا للشقيقة الرحمة. وفي موازاة ذلك تناقل الناشطون عبر المواقع فيديو للفنانة ردّت فيه على الانتقادات التي وجهت إليها بعد ظهورها في جلسة تصوير من دون حجاب.

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وقالت في المقطع المصور إنه لا داع للضجة الكبيرة التي أثيرت حول الأمر، لافتة إلى أن الأشخاص المقربين منها يعرفون أنها تتبع هذا الأسلوب في عقد الحجاب منذ البداية.

وذكرت أن ما فعلته في جلسة التصوير لم يكن غريباً، مضيفة أن الحجاب لا يمنعها من تقديم الأعمال الفنية الهادفة والراقية.