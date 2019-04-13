عمرو دياب يغضب الناس بتصرفه” المغرور”.. ما الذي حصل!

كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2019 03:53 مساءً - أثار النجم عمرو دياب جدلاً كبيراً بين الصحافيين ومحبيه بعد قراره المفاجئ برفضه إقامة مؤتمر صحافي أو لقاء مع الصحافيين في حفلة القادم في المملكة العربية السعودية.
وجاء ذلك بعدما أبلغت اللجنة المنظمة للحفل جميع الصحافيين ووسائل الإعلام بأن الفن”الهضبة” يرفض إقامة مؤتمر صحافي أو لقاء معهم دون أن يوضح الاسباب.
تسبب هذا التصرف في امتعاض عدد كبير من الإعلاميين الذين استغربوا هذا الامر، واصفين اياه ب”المغرور” وبأنه يقلل من قيمة وسائل الاعلام التي تحرص على مواكبته ونقل كل اخباره الفنية والشخصية لمحبيه وجمهوره.
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performed live in #Jeddah at King Abdullah Economic City. April 12, 2019 #AmrDiabWorld #PhotoOfTheDay #KSA #Diabian #عمرو
A post shared by Amr Diab (@amrdiab) on Apr 12, 2019 at 3:58pm PDT
وكذلك اعترض جمهور “الهضبة” على موقف نجمهم المفضل، مؤكدين ان الاغاني والحفلات والصور التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كل فترة وتحدث ضجة كبيرة جميعها لا تكفي، لأنهم يفضلون سماعه ومعرفة اخباره عن طريق المقابلات التلفزيونية او اللقاءات الصحافية، وهكالتي لم يقم بها “الهضبة” منذ اكثر من عشر سنوات.
وكانت صفحة النجم المصري على تطبيق انستغرام أعلنت نفاد تذاكر الحفل المقرر قيامه على مسرح مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة.
بدوره، وجه النجم المصري رسالة لجمهوره في السعودية قال فيها: “متحمس جدا لمقابلتكم جميعا يوم الجمعة القادم”.
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