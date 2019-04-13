النجمة التركية ميراي دانر تحتفل بعيد ميلاد حبيبها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز
احتفلت الفنانة التركية ميراي دانر بعيد ميلاد حبيبها النجم كوبيلاي أكا، وحرصت على تهنئته بشكل مميز عبر صورة رومانسية جمعتهما.
ميراي نشرت صورة رومانسية تجمعها بحبيبها الذي اكمل عامه الـ24، معلقة عليها: «أتمنى لك ذكريات أكثر جمالاً، عيد ميلاد سعيد»، حيث لم يمرر كوبيلاي تهنئة حبيبته مرور الكرام، ورد عليها بتعليق كتب فيه: «ذكريات جميلة مع قلبك، ذكريات نكون فيها معاً».
يُذكر أن قصة حب ميراي دانر وكوبيلاي أكا نشأت خلال كواليس تصوير مسلسل «أنت وطني» الذي شارك الثنائي في بطولته على مدى موسمين أمام النجم التركي خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان»، وزوجته، الفنانة بيرجوزار كوريل، أنور صايلاك، بينار دنيز، وغيرهم.
من ناحية أخرى، شاركت ميراي دانر مؤخراً في بطولة مسلسل جديد بعنوان «لتر من الدموع»، أمام الفنان التركي ميرت يازجي أوغلو، والعمل مأخوذ عن مسلسل ياباني، في الوقت الذي احتفل فيه كوبيلاي أكا نهاية العام الماضي بإطلاق فيلمه الجديد «هل هذا هو العشق؟».
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