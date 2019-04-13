أحدث ظهور للفنان التركي بيركان سوكولو بعد انفصاله عن حبيبته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم التركي بيركات سوكولو لأول مرة منذ انفصاله عن الفنانة ديلان دينيز أمام كاميرات المصورين، وذلك بعد نزهة التقى فيها مجموعة من أصدقائه في منقطة أرناؤوط كوي.

الصحفيون استغلوا الفرصة، وسألوا بيركان عن سبب انفصاله عن ديلان بعد مرور 3 أشهر فقط على علاقتهما، ورد قائلاً: «لا أريد الحديث عن حياتي الخاصة، أرجو أن تقبلوا ذلك بتفهم، وأشكركم»، مضيفاً: « لكن ما أستطيع أن أقوله لكم أننا انفصلنا أنا وديلان بكل حب واحترام».

يُذكر أن بيركان سوكولو سبق وارتبط بالفنانة التركية بيراك توزوناتاش الشهيرة بـ«السلطانة ميهرونيسا» في مسلسل «حريم السلطان»، كما له تجربة زواج من الفنانة التركية اسلي أنفر التي انفصل عنها عام 2015 بعد 3 سنوات زواج لم تثمر عن أطفال.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «وجهاً لوجه» آخر أعمال بيركان سوكولو، حيث شارك في بطولته أمام سينيم كوبال، بينما عُرض لديلان دينيز حديثاً الموسم الثاني من مسلسل «الحفرة» الذي تشارك في بطولته أمام أراس بولوت إينملي.