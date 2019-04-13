انسحاب مفاجئ للفنان السعودي خالد عبدالرحمن من حفله بمنطقة نجران.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان السعودي خالد عبدالرحمن انسحابه من حفله الغنائي الذي كان من المقرر إحيائه في منطقة نجران بالسعودية.

الفنان السعودي كشف سبب اتخاذه هذا القرار، من خلال مقطع فيديو قال فيه إنه اتخذ هذا القرار لأسباب تنظيمية ولوجستية، مؤكدا إنه سيتقدم بشكوى تجاه الشركة المنظمة للحفلة، عن طريق إمارة نجران وهيئة الترفيه لمحاسبتها.

وأضاف: “بإذن الله سنقدم عليهم شكوى لأنهم غير مؤهلين لإقامة الحفلات أو التعاقد مع أي أحد.. هذا إيضاح كامل ومباشر إن حفلتنا في نجران ألغيت تماماً لعدم استيفاء الشروط من قبل المتعهد”، مؤكدا أن كل شخص قام بشراء تذكرة حفلته له الحق في استرجاعها.

Advertisements

وكان الفنان السعودي خالد عبدالرحمن قد تعرض لأزمة صحية شديدة في شهر فبراير الماضي، ونشر الفنان تسجيل صوتي كشف من خلاله عن تفاصيل مرضه، حيث قال إنه مصاب بمرض الحزام الناري، متمنيا ألا يرى أحد مكروها، ويبعد الله الأمراض عن الناس.

وكان عبدالرحمن قد طلب من جمهوره الدعاء، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..أسعد الله أوقاتكم بكل خير..الله يبعد عنكم الأمراض..أنا أمر بوعكة صحية صار لي أكثر من 15 يومًا دعواتكم لي ولكل مريض جزاكم الله خير الجزاء”.