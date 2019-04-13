الراقصة جوهرة تنفي هروبها من السجن.. وتؤكد: ذبحة صدرية سر اختفائي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة الجيزة، بحبس الراقصة الروسية جوهرة، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور المصري، وقد تقدمت الراقصة بمعارضة على الحكم لكن تم رفضها.

وكانت قد ترددت أنباء عن هروب الراقصة الروسية خوفا من تنفيذ الحكم، وأنها تركت المكان الذي تقدم فيه وصلات الرقص، وأن قوات الشرطة تبحث الآن عنها لكن دون جدوى.

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جوهرة خرجت عن صمتها لتنفي في تصريحات صحفية، كل ما تردد حول هروبها من تنفيذ الحكم بحبسها، مؤكدة أن سبب اعتذارها عن عدم إحياء حفلات الزفاف التي تعاقدت عليها مؤخرا ليس بسبب هروبها كما تردد، ولكن بسبب إصابتها بذبحة صدرية لم تمكنها من القدرة على الحركة أو الحديث.

وقد بدأت الواقعة عندما تمكنت قوات الأمن من ضبط الراقصة الروسية “إيكاترينا أندريفا”، وشهرتها جوهرة، أثناء رقصها في ملهى ليلي بالجيزة، وأشارت التحريات إلى أن قرار ضبط الراقصة كان في فبراير 2018، وذلك بعدما تم فحص الفيديو، وتبين أن الراقصة لم تكن ترتدي بدلة رقص مطابقة للمواصفات.

وكانت الراقصة قد نشر لها بعض مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تظهر فيها الراقصة وهي ترتدي بدلة رقص دون شورت، ما يتسبب في وضعها تحت طائلة القانون بتهمة التحريض على الفسق.