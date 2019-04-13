زينب العسكري تفجع بوفاة شقيقتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجعت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري بوفاة شقيقتها، والتي تدعى “فاطمة”.

زينب أعلنت هذا الخبر الحزين، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ونعت شقيقتها بقولها: “اللهم ارحم أختي الغالية فاطمة وعوضها عن كل ألم أصابها في الدنيا. فقيدتي أختي لا يقاس رحيلك بأي وجع لكن معرفتي بأنك في مكان أجمل، تحت رحمة ربّ رحيم تملأ القلب طمأنينة، رغم غصة الفقد”.

وأضافت: “اللهم لا تجعل ذكر أختي منقطع وسخر لها الدعوات كل العمر، اللهم ارحم فقيدتي واغفر لها وارفع درجاتها واجمعني بها يارب في جنتك.وارحم يارب برحمتك جميع موتانا وموتى المسلمين”.

عدد كبير من جمهور الفنانة المعتزلة أمطروها بتعليقات التعازي والمواساة، ودعوا لشقيقتها الراحلة بالرحمة والمغفرة.

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وكانت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري قد فاجأت جمهورها مؤخرا بنشر صور حديثة لها، ظهرت فيها بدون حجاب، حيث أطلت وهي تضع وشاح صغير على رأسها كشف عن أغلب شعرها، مما عرضها للكثير من الانتقادات.

الفنانة البحرينية كشفت حقيقة خلعها للحجاب، من خلال مقطع فيديو نشرته، على حسابها الخاص على موقع “سناب شات” قالت فيه إن الضجة التي أثارتها آخر جلسة تصوير لها ليس لها سبب ولا داعٍ.

وأكدت أن المقربين لها ومتابعيها يعرفون جيدًا أن هذا أسلوبها وطريقتها في ربط الحجاب منذ أن ارتدته، وبالتالي فإن جلسة التصوير لم تكن غريبة، على حد قولها.

وعن إمكانية عودتها للفن، قالت إن الحجاب لا يمنعها أبدًا من أن تقدم أعمالًا فنية مفيدة وراقية لجمهورها.

وكانت زينب العسكري قد نشرت صورة مع إحدى بناتها، وكانت تضع وشاح صغير على رأسها كشف عن أغلب شعرها، مما كشف تخليها عن حجابها، كما نشرت صورة أخرى لها ظهرت فيها دون حجاب أيضا.