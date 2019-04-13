بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها للمرة الثالثة مع نجمات الإعلام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الإعلامية المصرية بوسي شلبي بعيد ميلادها مرة ثالثة، بحضور عدد من زميلاتها من نجمات الإعلام.

الحفل شهد حضور كل من الإعلامية مفيدة شيحة،والإعلامية سهير جودة، والإعلامية دعاء فاروق، والإعلامية دعاء عامر، وغيرهم.

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وقد فاجأ الحضور بوسي بقالب تورتة مميزة كتب عليها اسمها باللغة الإنجليزة، وحملت الكثير من الصور لها، وقد التقطت الإعلامية الكثير من الصور التذكارية مع زميلاتها، وسط أجواء من الألفة والمرح.

وكانت بوسي شلبي قد احتفلت بعيد ميلادها أول مرة مع عدد من أصدقائها الفنانين، خلال حضورهم فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بحضور كل من الفنانة إلهام شاهين، والفنانة لبلبة، والفنان محمود حميدة.

واحتفل بوسي بعيد ميلادها مرة ثانية مع عدد من صديقاتها من نجمات الفن، منهن الفنانة ميرفت أمين، والفنانة دلال عبدالعزيز وابنتها الفنانة إيمي سمير غانم، والفنانة مي نور الشريف، والفنانة عبير صبري، والفنانة رجاء الجداوي، والفنانة لبلبة، والفنانة بوسي، والفنانة نبيلة عبيد، والفنانة السورية سوزان نجم الدين ، والإعلامية لميس الحديدي، والفنانة رانيا محمود ياسين.